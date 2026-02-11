Viale Petrarca tenta di uscire dall' Esselunga con 180 euro di liquori non pagati | denunciato

Da livornotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è stata denunciata questa mattina a Viale Petrarca dopo aver tentato di uscire dall’Esselunga con 180 euro di liquori non pagati. La polizia ha fermato il sospetto e lo ha portato in ufficio per le verifiche.

Dovrà rispondere di furto la persona denunciata nella mattina di oggi, martedì 10 febbraio, dalla polizia. L'uomo si è recato all'interno dell'Esselunga dove ha iniziato a riempire due buste con bottiglie di liquori. Le sue azioni però non sono passate inosservate alla vigilanza che ne ha seguito.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Viale Petrarca Esselunga

Livorno, tenta di uscire dal supermercato con 200 euro di merce non pagata: denunciato

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri di Livorno-Porto per aver tentato di uscire da un supermercato con merce del valore di 200 euro senza averla pagata.

Mercogliano (AV) – Furto di liquori al supermercato: 65enne denunciato dai Carabinieri

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Viale Petrarca Esselunga

Argomenti discussi: Viale Petrarca, tenta di uscire dall'Esselunga con 180 euro di liquori non pagati: denunciato.

Affitti brevi in mini case. Cantiere di viale Petrarca nel mirino dei residentiIo sono sfinita, rivolgo un appello alla sindaca Sara Funaro: mandate i tecnici a fare un sopralluogo per verificare che tutto sia in regola. Chiara Migliorini è preoccupata per un cantiere in viale ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.