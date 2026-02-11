Viale Petrarca tenta di uscire dall' Esselunga con 180 euro di liquori non pagati | denunciato

Una persona è stata denunciata questa mattina a Viale Petrarca dopo aver tentato di uscire dall’Esselunga con 180 euro di liquori non pagati. La polizia ha fermato il sospetto e lo ha portato in ufficio per le verifiche.

Dovrà rispondere di furto la persona denunciata nella mattina di oggi, martedì 10 febbraio, dalla polizia. L'uomo si è recato all'interno dell'Esselunga dove ha iniziato a riempire due buste con bottiglie di liquori. Le sue azioni però non sono passate inosservate alla vigilanza che ne ha seguito.

