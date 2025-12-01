Arriva in libreria il nuovo saggio di Vincenzo Di Michele | Campo Imperatore 1943 – Quel falso mito della liberazione del Duce

Il libro che riapre il caso di uno degli episodi più celebri e meno discussi della storia italiana. Luogo, data – Arriva in libreria e negli store online il nuovo saggio di Vincenzo Di Michele, Campo Imperatore 1943 – Quel falso mito della liberazione del Duce, un’opera che si colloca tra le novità editoriali più discusse dell’anno nel panorama della saggistica storica. Dopo aver pubblicato Le scomode verità nascoste nella II Guerra Mondiale, dove Vincenzo Di Michele aveva già introdotto la vicenda della liberazione di Mussolini dal Gran Sasso, anticipando l’esistenza di retroscena mai realmente chiariti e avvertendo i lettori che quello studio non era concluso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Arriva in libreria il nuovo saggio di Vincenzo Di Michele: Campo Imperatore 1943 – Quel falso mito della liberazione del Duce

