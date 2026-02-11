La strada potrebbe riaprire già da venerdì. Dopo una settimana di lavori per riparare i danni ai sottoservizi e chiudere la voragine, le operazioni sono in fase di completamento. Gli operai stanno ultimando gli interventi, e, se tutto va bene, la via sarà di nuovo transitabile già entro domani sera. Intanto, si lavora anche su via Laspro, dove si prevedono altri interventi per sistemare alcune criticità.

Tempo di lettura: 2 minuti Potrebbero essere conclusi già nella serata di domani, giovedì 12 febbraio, ma al di là delle previsioni ottimistiche, è certa la riapertura di via Calenda a partire da venerdì quando saranno completati gli interventi che hanno consentito di riparare i danni ai sottoservizi e chiudere la voragine che si era vistosamente aperta una settimana fa. Per consentire l’esecuzione dei lavori è stato necessario chiudere del tutto la circolazione stradale con enormi disagi per i cittadini residenti. Per loro una prima buona notizia c’è già da oggi. È stato, infatti, possibile al completamento di una serie di lavori, spostare il cantiere di 10 metri più in alto rendendo fruibile già da oggi il parcheggio che rappresenta soprattutto per l’istituto alberghiero Virtuoso uno spazio strategico indispensabile per le attività della scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via Calenda verso la riapertura, poi lavori anche a via Laspro

