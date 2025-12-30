Fabrizio e Valerio Salvatori, conosciuti come i ‘Two Twins’, sono stati protagonisti di un reportage in curva Nord durante una partita. La loro presenza allo stadio dei Marmi ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli utenti sui social, offrendo uno sguardo autentico sul tifo azzurro. Un racconto che permette di osservare da vicino l’atmosfera e la passione degli spettatori in un momento di grande coinvolgimento sportivo.

Ai più attenti e soprattutto ai più. social non sarà sfuggita la presenza allo stadio dei Marmi del duo di influencer ’TwoTwins’, ovvero Fabrizio e Valerio Salvatori. La nota coppia di gemelli, attiva su diversi social media (il loro profilo principale su Instagram conta oltre 245.000 followers) e nel mondo dello spettacolo, sta portando avanti su tutti i campi della serie B il progetto Bkt ’Fan&Fun Tour’ che racconta curiosità e aneddoti di tutte le tifoserie tramite sfide e interviste ai tifosi. Dopo il grande successo del progetto ’4POV: tifoserie a confronto’ durante i playoff della scorsa stagione, Bkt, ’title sponsor’ del campionato dal 2018, ha deciso di rilanciare l’iniziativa estendendola a tutte le piazze di B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ’reportage’ degli influencer Fabrizio e Valerio Salvatori in curva Nord. Il tifo azzurro sotto la lente di ’Two Twins’

