Il ministro Urso mette in piedi una difesa dura di Stellantis, negando qualsiasi riduzione di posti di lavoro. Sostiene che si tratta di accordi di uscita e non di licenziamenti. Nel frattempo, Grimaldi di Avs si infuria e valuta tutto come una vera e propria vergogna, chiedendosi quale patto abbia stretto Stellantis con Elkann. La polemica si infiamma, e i timori sui posti di lavoro restano al centro del dibattito.

Una difesa a tutto campo. Perfino la negazione di una diminuzione dei posti di lavoro, nascondendosi dietro la differenza tra licenziamenti e accordi di uscita. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso va a braccetto con Stellantis, nonostante le ultime mosse del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli-Elkann dimostrino gli scarsi investimenti sull’Italia, e manda su tutte le furie il deputato di Avs Marco Grimaldi. Il ministro si è fatto baluardo delle giustificazioni aziendali su tutta la la linea durante un question time alla Camera: “La crisi di Stellantis, che ha riportato perdite per oltre 22 miliardi, è da tutti attribuita al Green Deal e in modo specifico alla conduzione di Tavares, poco fa anche la Cgil lo ha detto, che aveva creduto all’ideologia di Timmermans imponendo all’azienda la strada forzata dell’ elettrico, con risultati che oggi sono fallimentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Urso difende Stellantis su tutta linea, Grimaldi (Avs) si infuria: "Che vergogna, quale patto ha fatto con Elkann?"

Flavio Briatore difende il poliziotto che ha sparato e ucciso uno spacciatore a Rogoredo.

