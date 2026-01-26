Universitas Mercatorum è il primo ateneo telematico italiano accreditato da Eurostat come Research Entity

Universitas Mercatorum è il primo ateneo telematico italiano riconosciuto come “Research Entity” da Eurostat, l’ente statistico dell’Unione Europea. Questo riconoscimento attesta la sua capacità di operare nel sistema della ricerca europea, basandosi su dati ufficiali. La certificazione sottolinea l’impegno dell’università nella promozione della ricerca e dell’innovazione nel contesto digitale e internazionale.

Universitas Mercatorum è la prima università telematica italiana ad essere stata riconosciuta come “Research Entity” a livello europeo, da parte di Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione Europea che inserisce l'Ateneo tra le istituzioni abilitate a operare nel sistema della ricerca europea fondata su dati ufficiali. Lo status di Research Entity, attribuito dalla Commissione Europea – Eurostat, è riservato a un numero selezionato di università e centri di ricerca che soddisfano stringenti requisiti di qualità scientifica, affidabilità istituzionale, sicurezza dei dati ed etica della ricerca, ed è finalizzato allo svolgimento di attività basate sull'accesso ai microdati statistici europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

