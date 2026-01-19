La mostra Una visione internazionale Libri d’artista – Omaggio a Hendrik Christian Andersen dal 16 febbraio 2026 a Roma
La mostra “Una visione internazionale. Libri d’artista – Omaggio a Hendrik Christian Andersen” propone un approfondimento sull’arte del libro d’artista, riflettendo sulla sua evoluzione e sul suo significato. Curata da Maria Giuseppina Di Monte, John David O’ Brien e Stefania Severi, l’esposizione si tiene presso la Casa Museo Andersen a Roma, a partire dal 16 febbraio 2026. Un’occasione per esplorare un patrimonio culturale di rilievo internazionale.
UNA VISIONE INTERNAZIONALE – LIBRI D’ARTISTA Omaggio a Hendrik Christian Andersen Mostra a cura di Maria Giuseppina Di Monte, John David O’ Brien, Stefania Severi Casa Museo Hendrik Christian Andersen Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 – Roma Inaugurazione 16 febbraio 2026 ore 16.30 16 febbraio – 19 aprile 2026 Dal 16 febbraio al 19 aprile 2026 la Casa Museo Hendrik Christian Andersen, diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei Nazionali della Città di Roma, guidata da Luca Mercuri, ospita la collettiva Una visione internazionale – Libri d’artista – Omaggio a Hendrik Christian Andersen. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
