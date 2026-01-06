Leão si racconta | famiglia musica e Milano nel cuore

Rafael Leão condivide, attraverso il suo profilo Instagram, aspetti della vita che vanno oltre il calcio. Tra famiglia, musica e il suo amore per Milano, il calciatore si apre con sincerità, offrendo uno sguardo più intimo e autentico. Un racconto che riflette le sue passioni e i valori che lo accompagnano quotidianamente, lontano dai riflettori e dalle luci del campo.

Rafael Leão ha scelto Instagram per raccontarsi senza filtri, lontano dal campo e dai riflettori delle partite. Un Q&A diretto, personale, quasi confidenziale, in cui il numero 10 del Milan ha deciso di aprire una finestra su ciò che normalmente resta dietro le quinte. Non una semplice raffica di risposte, ma un filo narrativo preciso. Da dove vengo, dove voglio arrivare. E tutto quello che c’è nel mezzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Lea?o 1??0?? (@iamrafaeleao93) Il Leão fuori dal campo. Quando il calcio si spegne, Leão rallenta. Dormire, serie TV, musica – ascoltata e creata – e soprattutto la famiglia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

