Una nuova vita | anticipazioni di oggi 11 febbraio della fiction con Anna Valle su Canale 5

Oggi su Canale 5 torna la fiction con Anna Valle. Vittoria scopre che Diego ha incastrato Asia per proteggerla, mentre Matteo provoca un grave incidente a Firas, venendo poi rinnegato pubblicamente da Raul durante il funerale di Maria. La puntata si preannuncia intensa, con colpi di scena che cambieranno le sorti dei personaggi.

Vittoria Greco si prepara a tornare in televisione con una nuova fiction su Canale 5, dove interpreta un ruolo difficile.

Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: trama e anticipazioni

Argomenti discussi: Una nuova vita, anticipazioni terza puntata dell'11 febbraio; Una nuova vita con Anna Valle torna stasera su Canale 5: anticipazioni della seconda puntata; Vittoria e Marco si trovano su fronti opposti: le anticipazioni della seconda puntata di Una nuova vita; Una nuova vita: la trama del quinto e del sesto episodio.

una nuova vita anticipazioniUna nuova vita, anticipazioni terza puntata dell’11 febbraio: Vittoria ferita dalla scelta del figlio MatteoLe anticipazioni della terza puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 11 febbraio alle ore 21:20 su Canale5 ... fanpage.it

Una nuova vita, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioniTerza puntata (di quattro) questa sera, martedì 11 febbraio, per il racconto intenso e stratificato di Una nuova vita, la nuova serie di Canale 5 con Anna Valle. I due nuovi episodi, il quinto e il ... today.it

