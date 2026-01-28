Una nuova vita la fiction con Anna Valle al via su Canale 5 | le anticipazioni del 28 gennaio

Vittoria Greco si prepara a tornare in televisione con una nuova fiction su Canale 5, dove interpreta un ruolo difficile. La scena si sposta su di lei, che deve affrontare una battaglia legale per riavere l’affido di suo figlio Matteo. Nel frattempo, cerca di scoprire chi ha ucciso suo marito. La serie promette di essere un mix di emozioni e tensione, con Anna Valle protagonista.

Vittoria Greco deve affrontare la battaglia legale per riottenere l’affido di Matteo e cercare di individuare il vero assassino di suo marito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Al via su Canale 5 la nuova fiction “Una nuova vita”, con Anna Valle e Daniele Pecci.

