Un sedicente agente segreto ruba un gommone e va all' arrembaggio dello yacht A

Un uomo di 40 anni, triestino, ha tentato di salire a bordo dello yacht di un oligarca russo ancorato a Trieste. Si presenta come un “agente segreto sotto copertura” e ha rubato un gommone per avvicinarsi alla nave. Quando è stato scoperto, ha cercato di arrembaggiare la barca di lusso, ma è stato fermato prima di riuscire nel suo intento. La polizia sta indagando sulle sue motivazioni.
Un “agente segreto sotto copertura” all'arrembaggio dello yacht A. A riportare la notizia è Il Piccolo, che scrive di un quarantenne triestino che si è avventurato nel tentativo di salire a bordo della nave a vela superlusso di proprietà di un oligarca russo, ormai da anni alla fonda a Trieste. L'inusuale storia è cominciata ieri mattina, martedì 10, quando l'uomo si è impadronito di un gommone da un circolo canottieri di Barcola. I proprietari si sono presto accorti del furto e l'hanno segnalato alle autorità, che già pattugliavano il tratto di mare adiacente al luogo della scomparsa.🔗 Leggi su Triesteprima.it
