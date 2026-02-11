Un aiuto per il presidio di parchi e monumenti I vigili di Roma reclutano volontari civici

La polizia locale di Roma cerca volontari civici per coprire le carenze di personale. Gli agenti in servizio sono troppo pochi: oltre duemila in meno rispetto a quanto servirebbe per garantire la sicurezza di parchi e monumenti. La richiesta di aiuto mira a rafforzare la presenza sul territorio, anche se si tratta di un supporto volontario.

Al via il reperimento di cittadini ed ex agenti che possano collaborare e supportare la polizia locale. Il comandante: "Promuoviamo crescita sociale e culturale" Gli agenti in servizio sono pochi, oltre duemila in meno rispetto al fabbisogno ideale della città, così il corpo di polizia locale di Roma Capitale chiede aiuto ai volontari civici. Via della Consolazione ha pubblicato l’avviso pubblico per il reperimento di uomini e donne che vogliono dare manforte ai vigili di Roma. Una chiamata che arriva a quasi dieci mesi dall’approvazione dell’Aula Giulio Cesare dell’apposito regolamento rivolto a tutti quei cittadini che vogliono impegnarsi in favore della città e agli agenti in pensione che hanno voglia di rimettersi in gioco.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Vigili

In Romagna, numerosi studi clinici cercano volontari per avanzare la ricerca medica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Vigili

Argomenti discussi: Un aiuto per i bisogni socio-sanitari complessi; È un aiuto chirurgo il primo software con IA in un ospedale pubblico: lotta contro i tumori; Crans Montana, il Canton Vallese adotterà un nuovo software per i controlli antincendio; Folignano, un aiuto per affitti e nuovi nati.

30 gennaio, Madonna dell’Aiuto: il miracoloso intervento che fermò un pericolo imminenteLa Madonna dell’Aiuto salva Busto Arsizio da un terribile pericolo. La Sua protezione è ancora oggi un segno di speranza per tutti noi. lalucedimaria.it

Picchiato dai genitori per i voti, 15enne chiede aiuto all'AiNovara, lo studente prima ha interrogato l'intelligenza artificiale per capire se fosse del tutto normale essere picchiato per i brutti voti, poi ha raccontato la sua storia a un amico e insieme hanno ... ilsole24ore.com

Ciao a tutti, molto piacere sono Arianna, cerco ospitalità a Roma magari in cambio di qualche aiuto giardinaggio, in casa o con i bambini. Sono una persona pet-friendly e amante della natura, potrei aiutare su qualsiasi attività in cambio di ospitalità. Solo pers - facebook.com facebook