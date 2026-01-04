Sono centinaia e reclutano volontari | la mappa delle sperimentazioni mediche in Romagna

In Romagna, numerosi studi clinici cercano volontari per avanzare la ricerca medica. Queste sperimentazioni rappresentano un elemento fondamentale della medicina moderna, contribuendo a sviluppare nuove terapie e migliorare le cure. Partecipare può offrire opportunità di trattamento e supportare il progresso scientifico, con un ruolo importante nel miglioramento della salute collettiva. La mappa delle sperimentazioni aiuta a individuare le opportunità disponibili nella regione.

Un vero e proprio pilastro della medicina moderna. Le sperimentazioni cliniche sono ormai un volano essenziale della ricerca e, in molti casi, hanno ribaltato prognosi considerate senza speranza. Solo nel 2023 l'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) ha approvato 611 nuovi studi, in larga parte.

