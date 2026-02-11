Umbria il 118 si precipita per salvarlo | lui prende a calci e pugni i soccorritori

Un episodio di tensione si è verificato ieri ad Amelia, quando un giovane ha aggredito i soccorritori del 118 arrivati sul posto. I paramedici sono stati costretti a bloccare la persona, che ha reagito con calci e pugni. Alla fine, il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di lesioni ai danni dei soccorritori.

Un giovane residente nel territorio di Amelia è stato arrestato per lesioni personali ai danni dei soccorritori corsi sul posto per aiutarlo. I fatti risalgono alla notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio e ricostruiscono una vicenda alquanto complessa. Una pattuglia dei carabinieri e personale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

