Coppia in vacanza a Roma lui la prende a calci e pugni

Roma, 25 novembre 2025 – In vacanza nella Capitale, ha continuato ad accanirsi sulla moglie, picchiandola con calci e pugni senza motivo. A rintracciare e arrestare un uomo originario della Sardegna, sono stati i carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, intervenuti in un bed and breakfast in via Dandolo, a Trastevere, dopo la chiamata al 112 da parte della vittima. Ai militari la donna ha raccontato di aver subito violenza dal compagno per futili motivi. Sul posto anche un’ambulanza che ha portato la donna all’ospedale Santo Spirito. L’uomo, trovato nella stanza, è stato arrestato per maltrattamenti e portato nel carcere di Rebibbia, in attesa di convalida. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

