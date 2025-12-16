Carmine e la nuova povertà | Quando ho perso il mio lavoro la mia vita è andata in pezzi | i volontari di Sant' Egidio mi hanno salvato Vivo con la mia compagna e aiuto gli altri

Carmine, ex lavoratore, racconta come la perdita del lavoro abbia sconvolto la sua vita, trovando un aiuto prezioso nei volontari di Sant'Egidio. In Italia, il 9,8% della popolazione vive in povertà assoluta, ma anche in questo contesto si può fare la differenza. La campagna solidale

Carmine e la nuova povertà: «Quando ho perso il mio lavoro, la mia vita è andata in pezzi: i volontari di Sant'Egidio mi hanno salvato. Vivo con la mia compagna e aiuto gli altri»

In Italia il 9,8% della popolazione vive in condizioni di povertà assoluta. Si può partecipare alla campagna solidale A Natale aggiungi un posto a tavola: tutti possono contribuire, chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero 45586, sino al 27 dicembre. Vanityfair.it

