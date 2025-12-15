Thomas Frank mette in guardia il consiglio del Tottenham dal licenziarlo

Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha lanciato un avvertimento al consiglio del club in seguito all'ultima sconfitta. Le sue parole evidenziano le preoccupazioni sulla situazione attuale e sottolineano l'importanza di risolvere rapidamente le criticità per evitare conseguenze più serie.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Tottenham Thomas Frank ha inviato un avvertimento al consiglio del Tottenham dopo l’ultima sconfitta. Domenica il Tottenham ha subito un’imbarazzante sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest, la sesta sconfitta in Premier League in questa stagione. Il risultato li vede ora all’11° posto in classifica con 22 punti, sei punti dietro il Chelsea, quarto. I tifosi hanno mostrato la loro frustrazione a tempo pieno, ma l’allenatore ha inviato ai tifosi e al consiglio direttivo un severo avvertimento durante la conferenza stampa post partita. Justcalcio.com

