Imprese | Schlein ' governo faccia battaglia per investimenti Ue necessari per crescita'

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Dopo il Pnrr da dove verranno gli investimenti che sostengono l'economia italiana? Noi continuiamo a incalzare questo governo affinché faccia insieme a noi una battaglia per proseguire negli investimenti comuni europei. È necessario, serve al rilancio economico italiano, serve a far ripartire la crescita che purtroppo oggi è ferma, e serve anche naturalmente a accompagnare l'innovazione e la conversione ecologica". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine dell'assemblea Cna. "Sono processi che possono essere convenienti per le imprese, ce lo insegnano le imprese artigiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese: Schlein, 'governo faccia battaglia per investimenti Ue, necessari per crescita'

