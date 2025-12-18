Letta a Bologna | Bene il 2028 per il mercato unico ora va fatto Divisi saremo colonie di Usa o Cina | VIDEO

Enrico Letta a Bologna sottolinea l'importanza di rafforzare il mercato unico dell'UE nel 2028, evidenziando che divisi rischiamo di diventare colonie di Usa o Cina. Durante l'evento presso Nomisma, il politico italiano ha presentato il suo rapporto sul mercato interno europeo, invitando a un'azione unitaria per proteggere il futuro dell'Europa e garantire una crescita sostenibile e indipendente.

© Bolognatoday.it - Letta a Bologna: “Bene il 2028 per il mercato unico, ora va fatto. Divisi saremo colonie di Usa o Cina” | VIDEO

Enrico Letta, ex presidente del Consiglio e politico italiano, è intervenuto a Bologna nella sede di Nomisma per presentare il suo rapporto sul mercato interno dell’Unione europea. Letta ha affermato che il completamento del mercato unico europeo entro il 2028 è positivo, sottolineando, però. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Letta: «Il completamento del mercato unico nel 2028 ultima chance per la Ue» - BRUXELLES – È stata una settimana densa di avvenimenti questa appena conclusa, segnata tra le altre cose dall’atteso discorso sullo Stato dell’Unione dalla presidente della Commissione europea. ilsole24ore.com

