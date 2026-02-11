Ue lapsus di Foti | Vertice? Nostra posizione concordata con Usa…Anzi no con Germania
Durante un intervento pubblico, il sottosegretario Foti ha fatto un passo falso parlando di una posizione italiana nel vertice in Belgio. Inizialmente ha detto che l’Italia avrebbe portato una posizione concordata con gli Stati Uniti, poi ha corretto dicendo con la Germania. La confusione ha attirato l’attenzione dei presenti e sollevato qualche dubbio sulla chiarezza della comunicazione ufficiale.
“Il nostro paese porterà nel vertice informale in Belgio una posizione concordata con gli Stati Uniti ..no scusate con la Germania ”. Il lapsus del ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti, ad una domanda sul vertice informale che l’Italia terrà in Belgio sulla competitività dell’ Ue. Un lapsus sottolineato ironicamente dai giornalisti presenti, che ha scatenato la reazione stizzita del ministro: “E’ un lapsus, ma non significativo – ha detto -. L’avessimo concordata anche con gli Stati Uniti quale sarebbe il problema”. Questo articolo Ue, lapsus di Foti: ”Vertice? Nostra posizione concordata con Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Foti Vertice
Trump: la mia offerta a Kiev non è definitiva. Domani a Ginevra il vertice Ue-Usa-Ucraina?Meloni: lavorare con l'Europa e con Trump
Ucraina, svolta nei negoziati: "Kiev accetta la bozza concordata con gli Usa". Gelo da Mosca | Le esche con cui Putin vuole bloccare i fondi
Ultime notizie su Foti Vertice
Ue, lapsus di Foti: Vertice? Nostra posizione concordata con Usa…Anzi no con Germania(LaPresse) Il nostro paese porterà nel vertice informale in Belgio una posizione concordata con gli Stati Uniti….no scusate con la Germania. stream24.ilsole24ore.com
Ue: Foti, 'cosa resta quando si iniziano a chiudere produzioni simbolo di un continente?'Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Nell'automotive sono impegnati 13 milioni di cittadini, dargli una data di morte del settore crea ansia e problemi. Noi riduciamo le nostre emissioni ma ci sono altri ... iltempo.it
ANZIO - LA GIUNTA USA FONDI PUBBLICI PER PROTEGGERE IMMOBILI PRIVATI, IGNORANDO TRATTI DI INTERESSE STORICO COLLETTIVO Durante l’ultimo Consiglio comunale, la Lista Turano per Anzio ha chiesto chiarimenti sulla delibera di Giunta - facebook.com facebook
I dazi di Trump non hanno ridotto il deficit commerciale Usa, che anzi è cresciuto a 840 miliardi: il vero problema è il basso risparmio nazionale e i deficit di bilancio record, con rischi crescenti per dollaro e inflazione. L'articolo di @marcoorioles x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.