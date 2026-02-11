Ue lapsus di Foti | Vertice? Nostra posizione concordata con Usa…Anzi no con Germania

Durante un intervento pubblico, il sottosegretario Foti ha fatto un passo falso parlando di una posizione italiana nel vertice in Belgio. Inizialmente ha detto che l’Italia avrebbe portato una posizione concordata con gli Stati Uniti, poi ha corretto dicendo con la Germania. La confusione ha attirato l’attenzione dei presenti e sollevato qualche dubbio sulla chiarezza della comunicazione ufficiale.

