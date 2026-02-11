Ue lapsus di Foti | Vertice? Nostra posizione concordata con Usa…Anzi no con Germania

Da lapresse.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento pubblico, il sottosegretario Foti ha fatto un passo falso parlando di una posizione italiana nel vertice in Belgio. Inizialmente ha detto che l’Italia avrebbe portato una posizione concordata con gli Stati Uniti, poi ha corretto dicendo con la Germania. La confusione ha attirato l’attenzione dei presenti e sollevato qualche dubbio sulla chiarezza della comunicazione ufficiale.

“Il nostro paese porterà nel vertice informale in Belgio una posizione concordata con gli Stati Uniti ..no scusate con la Germania ”. Il lapsus del ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti, ad una domanda sul vertice informale che l’Italia terrà in Belgio sulla competitività dell’ Ue. Un lapsus sottolineato ironicamente dai giornalisti presenti, che ha scatenato la reazione stizzita del ministro: “E’ un lapsus, ma non significativo – ha detto -. L’avessimo concordata anche con gli Stati Uniti quale sarebbe il problema”. Questo articolo Ue, lapsus di Foti: ”Vertice? Nostra posizione concordata con Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ue lapsus di foti vertice nostra posizione concordata con usa8230anzi no con germania

© Lapresse.it - Ue, lapsus di Foti: ”Vertice? Nostra posizione concordata con Usa…Anzi no con Germania”

Approfondimenti su Foti Vertice

Trump: la mia offerta a Kiev non è definitiva. Domani a Ginevra il vertice Ue-Usa-Ucraina?Meloni: lavorare con l'Europa e con Trump

Ucraina, svolta nei negoziati: "Kiev accetta la bozza concordata con gli Usa". Gelo da Mosca | Le esche con cui Putin vuole bloccare i fondi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Foti Vertice

Ue, lapsus di Foti: Vertice? Nostra posizione concordata con Usa…Anzi no con Germania(LaPresse) Il nostro paese porterà nel vertice informale in Belgio una posizione concordata con gli Stati Uniti….no scusate con la Germania. stream24.ilsole24ore.com

Ue: Foti, 'cosa resta quando si iniziano a chiudere produzioni simbolo di un continente?'Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Nell'automotive sono impegnati 13 milioni di cittadini, dargli una data di morte del settore crea ansia e problemi. Noi riduciamo le nostre emissioni ma ci sono altri ... iltempo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.