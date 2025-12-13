Concorso Ministero della Cultura 1.800 posti a tempo indeterminato | domanda scadenze e stipendio

Il Ministero della Cultura ha aperto un maxi concorso pubblico per 1.800 posti a tempo indeterminato, suddivisi su base territoriale e per esami. L'iniziativa offre opportunità di lavoro stabile e riguarda diverse figure di Assistenti. Di seguito tutte le informazioni su come partecipare, le scadenze e lo stipendio previsto.

Via al maxi concorso pubblico del Ministero della Cultura (MIC): 1.800 posti a tempo pieno e indeterminato per Assistenti, su base territoriale e per esami. Il bando rappresenta una delle migliori opportunità 2025-2026 per entrare nella Pubblica Amministrazione, con posti disponibili anche in Campania. La scadenza è fissata a gennaio 2026.

1800 posti al Ministero della Cultura: il concorso al via tra le critiche - Aperto il concorso al Ministero della Cultura: 1800 posti a tempo indeterminato. exibart.com

Concorso Ministero della Cultura: Guida al MiC 1800 Assistenti per Diplomati

