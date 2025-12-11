Trump | Zelensky deve essere realistico Quando terranno le elezioni in Ucraina? – Il video

L'ex presidente Donald Trump commenta sulla situazione politica in Ucraina, sottolineando l'importanza della realtà e della democrazia nel paese. Nel video pubblicato dall'Agenzia Vista, Trump si interroga sulle prossime elezioni in Ucraina e invita Zelensky a mantenere un approccio realistico di fronte alle sfide attuali.

(Agenzia Vista) Usa, 11 dicembre 2025 Penso che Zelensky debba essere realistico. E mi chiedo quanto tempo passerà prima che ci siano le elezioni in Ucraina. È una democrazia. Non hanno elezioni da molto tempo. Sta perdendo molte persone. Se guardi i sondaggi, direi che l'82% delle persone chiede che venga raggiunto un accordo. Il popolo ucraino vuole che venga raggiunta una soluzione. Capiscono che stanno perdendo migliaia e migliaia di persone alla settimana. Questo non disperde nessuno, ma lì c'è una massiccia situazione di corruzione. Le persone fanno questa domanda, quando ci saranno le elezioni? Penso che sia ora di risolvere quella guerra. 🔗 Leggi su Open.online