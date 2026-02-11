Tuttosport – parla il gioiello della Next Gen che punta la Juve di Spalletti

La Next Gen della Juventus si prepara a sfidare Spalletti. I giovani talenti fanno parlare di sé sui social, mentre la squadra si concentra sul futuro. I commenti dei tifosi si moltiplicano dopo le ultime notizie e l’attenzione si concentra sui possibili sviluppi in vista del 2026.

2026-02-10 21:03:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: La Next Gen negli anni si è dimostrata una tela in cui tanti giocatori hanno potuto sporcarsi e miglioare. Il quadro migliore è ovviamente quello di Yildiz, ma la Juve spera di poter portare in prima squadra altri talenti. Tra questi spicca sicuramente il 2005 Puczka, che da esterno sinistro sta dominando in stagione, interpretando il ruolo in chiave moderna, come dimostrano anche i suoi numeri: 6 gol e 3 assist in campionato e tanta leadership. E il quarto posto della Juve non è di certo un caso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti discussi: Puczka, il terzino goleador: parla il gioiello della Next Gen che punta la Juve di Spalletti; Doumbia, il Venezia e forse l'Italia hanno trovato un gioiello: chi è il mediano del futuro; Tuttosport: Vergara, la favola continua: da esubero a gioiello del Napoli. Rifiutata maxi offerta della Premier

