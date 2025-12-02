Tuttosport – Spalletti spiega la sua Juve

TORINO – Le conferenze stampa di Luciano Spalletti sono una galleria fotografica. Non c'è riposo nemmeno per la Coppa Italia. Basti pensare a come commenta l'infortunio di Dusan Vlahovic: «Il pallone che rotola ruzzola occasioni di continuo, vanno sapute cogliere». E poi come definisce Fabio Miretti: «Ha i tempi del calcio». E anche la definizione di Edon Zhegrova: «Una miccia accesa». Ce n'è persino per Mattia Perin: «È l'influencer dello spogliatoio». Infine – non certo per importanza – il disegno su Kenan Yildiz: «Se lo avvicini al pollaio diventa più facile far male per gente come lui».

