Tunnel Fontanabuona avviata conferenza dei servizi

La conferenza dei servizi sul progetto del tunnel della val Fontanabuona è ufficialmente partita. Il consigliere regionale della Lega, Sandro Garibaldi, ha confermato che le autorità stanno lavorando per definire i dettagli del progetto. Ora si aspetta che tutte le parti coinvolte si confrontino per portare avanti l’opera.

È stata avviata la conferenza dei servizi sul progetto definitivo del tunnel della val Fontanabuona. Ad annunciarlo è il consigliere regionale della Lega, Sandro Garibaldi. "La conferenza dei servizi per il tunnel della val Fontanabuona da oggi è realtà. Il Mit - spiega Garibaldi - ha avviato di fatto l'iter per l'esame del progetto definitivo, ultimo passaggio autorizzativo prima dell'approvazione finale dell'opera. "La conclusione della conferenza- conclude - è attualmente stimata entro il mese di aprile. Un passaggio decisivo per procedere con rapidità e concretezza verso l'avvio del cantiere".🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Regione Liguria ha dato il via libera alla realizzazione del tunnel della Valfontanabuona.

Tunnel Val Fontanabuona, Piana (Lega): Il Mit ha avviato la Conferenza dei Servizi, ultima importante tappa autorizzativa necessaria per l'approvazione finaleOggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente avviato la Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto definitivo del Tunnel della Val Fontanabuona. Ieri sono infatti scad

