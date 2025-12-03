L' Unitre Chieti presenta un viaggio avventuroso nella tradizione erboristica abruzzese
L’Unitre Chieti presenta un appuntamento dedicato all’esplorazione delle radici profonde delle tradizioni abruzzesi legate all’uso delle erbe officinali. L’evento si svolgerà giovedì 4 dicembre, dalle ore 17:40 alle 19, nell’aula Manzini del Convitto Nazionale G.B. Vico di Chieti, e sarà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CHIETI SU FACEBOOK Vai su Facebook
L'Unitre Chieti presenta un viaggio avventuroso nella tradizione erboristica abruzzese - L’evento si svolgerà giovedì 4 dicembre, nell’aula Manzini del Convitto nazionale G. Riporta chietitoday.it
Recital Unitre "In queste cadenze fragili..." per l'inaugurazione dell'anno accademico - L’Unitre di Chieti è lieta di annunciare l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026, un traguardo particolarmente significativo che segna il quarantesimo anniversario dalla fondazione dell’associa ... chietitoday.it scrive