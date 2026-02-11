Trento Mattarella | Di fronte a barbarie De Gasperi ci parla cultura indispensabile

In un momento di grande tensione internazionale, il presidente Mattarella torna a parlare di cultura come arma fondamentale contro la barbarie. A Trento, ha ricordato come anche in tempi difficili, le parole di De Gasperi ci invitano a mantenere viva la riflessione e la conoscenza. La sfida, ha detto, è quella di rafforzare il dialogo tra gli Stati attraverso l’approfondimento culturale, perché è l’unico modo per affrontare e superare le crisi globali.

"In questo momento difficile della vita del mondo, con difficoltà rispetto alle quali, come è emerso, De Gasperi ci parla ancora, di fronte ai rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati, nella vita internazionale, in questo momento quella di elaborare, approfondire, sviluppare, trasmettere cultura è la più provvidenziale, indispensabile e preziosa risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento e di intitolazione della Biblioteca Universitaria centrale ad Alcide de Gasperi.

