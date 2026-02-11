Trasporto pubblico la Cgil | Aspettiamo la firma del Piano Economico Finanziario in Regione

La Cgil Salerno e la Filt Cgil attendono con fiducia l’incontro di oggi in Regione, sperando che porti a firmare il Piano Economico Finanziario del Lotto 1 del Trasporto Pubblico Locale. Le due sigle sindacali auspicano che questa riunione possa mettere fine a mesi di attese e portare a un accordo concreto, per garantire servizi più stabili e migliorati ai cittadini. Ora si aspetta solo la firma, dopo una lunga attesa che coinvolge lavoratori e utenti.

La Cgil Salerno e la Filt Cgil Salerno, in vista dell’incontro previsto nella giornata di oggi presso la Regione per la definizione del Piano Economico Finanziario (Per) del Lotto 1 del Trasporto Pubblico Locale, auspicano che da questo confronto “si giunga finalmente alla sottoscrizione del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Trasporto Pubblico Regione Umbria, la Cgil esulta: "Gara per il trasporto pubblico rinviata a giugno 2028, è quasi una vittoria" La Cgil celebra il rinvio della gara per il trasporto pubblico regionale in Umbria, prevista ora per giugno 2028. Perugia punta sulla mobilità sostenibile, approvato il piano economico finanziario per Minimetrò Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Trasporto Pubblico Argomenti discussi: Torino, Cgil e Filt: no alla privatizzazzione del trasporto pubblico; CGIL Vicenza: sicurezza studenti alle fermate degli autobus; Trasporto pubblico, sindacati chiedono l’accelerazione del passaggio da Trotta ad Air Campania; Trasporti Abruzzo: il 6 febbraio sciopero dei sindacati contro TUA. Trasporto pubblico, si accelera per il subentro AirGiudicata a più riprese insostenibile dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Ugl Autoferro la prosecuzione in regime di prorogatio del servizio trasporto pubblico locale su gomma a ... ilsannioquotidiano.it Trasporto Pubblico Locale: CGIL Salerno chiede l’immediata sottoscrizione del PEFÈ indispensabile chiudere una fase di incertezza che si protrae da troppo tempo e avviare un percorso virtuoso ... infocilento.it Intervista del presidente francese a 7 quotidiani sulla ‘dottrina economica europea’: “La domanda è se siamo capaci di diventare una potenza, sul piano economico, finanziario, militare e anche a livello democratico" Leggi l'articolo #Macron - facebook.com facebook Cagliari, il nuovo stadio si sblocca in primavera: slitta ad aprile l’approvazione del piano economico del progetto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.