Tragedia in Canada | sparatoria in una scuola bilancio provvisorio di 9 morti e decine di feriti Indagini in corso

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada. Al momento il bilancio provvisorio parla di nove morti e decine di feriti. Le autorità stanno conducendo le indagini, ma il dolore e lo shock sono palpabili tra studenti, insegnanti e famiglie. La comunità si stringe intorno alle vittime e chiede risposte sulla sicurezza nelle scuole.

Canada, Sparatoria in una Scuola: Bilancio Drammatico tra Morti e Feriti. Una tragedia ha colpito il Canada con una sparatoria avvenuta all’interno di una scuola, lasciando un segno indelebile nella comunità e riaprendo ferite profonde legate alla sicurezza degli istituti scolastici. Il bilancio provvisorio dell’incidente, verificatosi nelle prime ore di oggi, 11 febbraio 2026, conta nove vittime e ventisette feriti, alcuni dei quali versano in condizioni critiche. Le dinamiche dell’evento sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la sequenza dei fatti e di individuare le motivazioni che hanno portato a questa immane tragedia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica.

