Tragedia di Crans-Montana | indagini sui cellulari dei ragazzi Procura cerca luci su dinamica e responsabilità

La Procura di Roma ha appena preso in mano i telefoni dei sette adolescenti coinvolti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Ora cerca di capire cosa sia successo realmente, analizzando i messaggi e le chiamate sui cellulari. La speranza è chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

L'acquisizione dei telefoni cellulari dei sette adolescenti ricoverati presso l'ospedale Niguarda da parte della Procura di Roma rappresenta un punto di svolta nell'indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Questo atto investigativo, che va oltre la semplice ricostruzione della dinamica dell'incendio che ha causato 41 vittime, apre scenari complessi e inediti. L'attenzione si concentra ora sull'analisi dei dati contenuti nei dispositivi, potenzialmente in grado di rivelare comunicazioni, immagini o video che potrebbero fare luce sulle cause dell'incidente e sulle responsabilità dei singoli individui coinvolti.

