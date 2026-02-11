Tornano le Giornate Galileiane | gli eventi in programma

Da domani a sabato, Pisa si anima con le Giornate Galileiane. La rassegna, arrivata alla sua quarta edizione, porta in città eventi dedicati alla figura di Galileo e al suo contributo alla scienza. Organizzata dal Comune di Pisa con il supporto di università e centri di ricerca, la manifestazione offre incontri, mostre e performance che cercano di far conoscere meglio il grande scienziato e il suo tempo.

Dal 13 al 16 febbraio tornano le Giornate Galileiane. La rassegna, nata nel 2019 e promossa dal Comune di Pisa in sinergia con le istituzioni accademiche e scientifiche del territorio, propone un ricco calendario di appuntamenti tra rigore storico, divulgazione e performance artistiche.

