Torna il Teodora Tango Party la maratona di tango che trasforma la città in capitale del ballo

Dal 19 al 22 febbraio torna alle Artificerie Almagià di Ravenna il “Teodora Tango Party”, la maratona di tango che per quattro giorni attrae a Ravenna ballerini da tutto il mondo. L’evento si inserisce nella tradizione di “Teodora Tango Marathon”, format che da anni trasforma la città romagnola in una piccola capitale sudamericana del ballo. Giovedì 19 febbraio, però, la festa inizia nel centro storico, con il Pre Marathon Party a Palazzo Rasponi dalle Teste: a partire dalle 22 dj Lamu’ ed Elisa Mucchi, faranno scatenare il pubblico con un set dedicato al tango contemporaneo e ai classici riscoperti.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

