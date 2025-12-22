NBA FIBA progetto storico | esplorazione congiunta per una nuova lega europea di basket

Inter News 24 NBA FIBA e una nuova lega paneuropea: dialoghi avviati, club coinvolti e investimenti sul futuro del basket europeo. La National Basketball Association e la Federazione Internazionale di Pallacanestro hanno annunciato ufficialmente l’avvio di una fase decisiva di confronto per la possibile creazione di una nuova lega professionistica maschile di pallacanestro a livello paneuropeo. A partire dal mese di gennaio, le due istituzioni lavoreranno fianco a fianco per approfondire la sostenibilità del progetto, coinvolgendo direttamente club e cordate di proprietari interessate a prendere parte alla nuova competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

