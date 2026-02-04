AEW | Tony Khan parla dell’arrivo di Tommaso Ciampa

I fan della wrestling sono rimasti a bocca aperta quando Tommaso Ciampa ha fatto il suo debutto in AEW, senza preavviso. L’ex WWE ha subito lasciato il segno, battendo Mark Briscoe e conquistando il titolo TNT. La sua presenza in federazione ha spiazzato tutti e cambierà sicuramente gli equilibri delle prossime settimane.

Uno dei momenti più inaspettati dell’ultimo periodo è sicuramente l’approdo totalmente a sorpresa di Tommaso Ciampa in AEW, con l’ex WWE che ha avuto da subito un impatto importantissimo, andando a sconfiggere Mark Briscoe e laureandosi nuovo campione TNT. Ciò che stupisce ancora di più è forse il modo con cui Ciampa è arrivato in All Elite Wrestling, e a fornire il contesto di come ciò è avvenuto ci ha pensato lo stesso Tony Khan ai microfoni di “The Battleground Podcast”. Ecco come è arrivato Ciampa in AEW. Tony Khan ha spiegato che il tutto è stato dovuto dalle difficili condizioni atmosferiche che hanno avuto pesanti ripercussioni sugli show che la AEW stava tenendo nell’area di Dallas, e con l’ultimo Collision che si sarebbe tenuto ad Arlington, TK sapeva di voler dare ai fan qualcosa di importante per ringraziarli del sostegno: “ Era il nostro ultimo Collision nell’area di Dallas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

