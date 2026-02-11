Taxi elettrici in Europa | Freenow e Electroverse offrono sconti fino al 44% sulla ricarica in Italia e altri 5 Paesi

Freenow ed Electroverse hanno deciso di collaborare per aiutare i tassisti europei a risparmiare sulla ricarica. In Italia e in altri cinque Paesi, offrono sconti fino al 44% sui costi di ricarica dei taxi elettrici. L’obiettivo è incentivare l’uso di veicoli a zero emissioni, rendendo più facile e meno costoso passare alle auto elettriche. Per i tassisti, questa può essere una buona occasione per ridurre le spese e contribuire a un trasporto più sostenibile.

Freenow e Electroverse uniscono le forze per offrire sconti significativi sulla ricarica di veicoli elettrici ai tassisti in sei paesi europei, tra cui l’Italia. L’accordo, siglato l’11 febbraio 2026, mira a ridurre i costi operativi per i professionisti del settore e a incentivare la transizione verso una mobilità più sostenibile, con risparmi potenziali superiori al 44%. Un nuovo capitolo si apre nel panorama della mobilità elettrica per i tassisti europei. Freenow by Lyft, piattaforma leader nel settore del ride-hailing, ha annunciato una partnership strategica con Electroverse di Octopus Energy, la rinomata piattaforma di ricarica per veicoli elettrici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Freenow Electroverse

Ultime notizie su Freenow Electroverse

Argomenti discussi: FREENOW by Lyft e Octopus Electroverse: sconti ricarica fino al 43% per taxi elettrici e flotte EV; Intesa Freenow-Octopus per tagli ai costi di ricarica dei taxi elettrici fino al 44%.

