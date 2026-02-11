tampona la macchina dei vigili abbatte anche una recinzione traffico in tilt in via maragno

Un incidente ha causato il caos nel traffico di via Maragno. Un’auto ha tamponato quella dei vigili, finendo contro una recinzione di una casa. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la strada è rimasta bloccata per ore. La polizia sta ancora facendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tampona l’auto della polizia municipale, che finisce contro la recizione di una casa. Tanta paura, ma nessun ferito grave. L’incidente è successo poco prima delle 14 di ieri nell’imbocco tra le vie Maragno e Bentivoglio a Barco. La dinamica, in fase di accertamento, ha visto coinvolti una Fiat Punto grigia che avrebbe tamponato una volante della Polizia Municipale ‘Terre Estensi’,.Quest’ultima presumibilmente si stava dirigendo verso Barco. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà essere necessariamente confermata dalle forze dell’ordine.- A seguito dello scontro, l’autovettura della municipale è andata a sbattere violentemente contro una recinzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

