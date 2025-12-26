Colto da malore perde il controllo dell’auto | abbatte recinzione e siepe di una palazzina

Albino. Una serata da dimenticare per un 49enne di Albino che nella sera di Natale, verso le 21.40, colto probabilmente da un malore ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Mafalda di Savoia ad Albino. L’uomo, residente poco lontano, stava rincasando, quando è uscito di strada con la sua Nissan Qashqai e ha abbattuto la recinzione e la siepe di un condominio. Immediato l’allarme dei residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Albino che hanno effettuato i rilievi dell’incidente stradale. Il conducente, sottoposto all’alcoltest ed è risultato negativo, i medici del 118 lo hanno stato trasportato all’ospedale Alzano Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

