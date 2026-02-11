Taiwan president urges parliament to pass special defence budget
Taiwan, il presidente Lai Ching-te ha fatto pressioni sul parlamento, controllato dall’opposizione, per approvare il pacchetto di spesa militare da 40 miliardi di dollari. La richiesta arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione, e il governo di Taipei vuole assicurarsi risorse adeguate per rafforzare le difese. La discussione nel parlamento si prevede lunga, con le opposizioni che potrebbero opporsi alla cifra richiesta. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte di tutti gli attori coinvolti nella regione.
TAIPEI, Feb 11 (Reuters) - Taiwan President Lai Ching-te on Wednesday urged the opposition-controlled parliament to pass his $40 billion special defence budget. “Taiwan’s strengthening of national defence is not to invade any country. We are simply safeguarding the way of life we are accustomed to. We may have ideals for peace, but we should not harbour illusions,” Lai told a news conference in Taipei. TAIPEI, 11 febbraio (Reuters) - Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha esortato mercoledì il parlamento controllato dall’opposizione ad approvare il suo bilancio speciale per la difesa da 40 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Taiwan President
Taiwan must pass defence spending to avoid giving wrong impression, president says
Se il parlamento di Taiwan, controllato dall’opposizione, blocca i 40 miliardi di dollari destinati alla difesa, rischia di dare un’idea sbagliata all’estero.
Tunisian police arrest member of parliament who mocked president, two lawmakers say
La polizia tunisina ha arrestato mercoledì il deputato Ahmed Saidani, secondo quanto hanno riferito due dei suoi colleghi.
President Lai slams legislature for failure to review general budgetTaiwan News
Ultime notizie su Taiwan President
Taiwan president urges parliament to pass special defence budgetTAIPEI, Feb 11 (Reuters) - Taiwan President Lai Ching-te on Wednesday urged the opposition-controlled parliament to pass his $40 billion special defence budget. Taiwan's strengthening of national ... msn.com
AIT urges defense resolve after Huang’s commentsAn AIT spokesperson made the remark in response to media inquiries about Taiwan People’s Party (TPP) Chairman Huang Kuo-chang’s (???) comments in an interview with the United Daily News on Tuesday. taipeitimes.com
La Vicepresidente di Taiwan ha accolto con favore la vittoria elettorale di Takaichi Sanae, affermando di non vedere l'ora di approfondire i legami tra Taiwan e Giappone. x.com
Negli Stati Uniti il Presidente Donald Trump ha firmato una legge di bilancio che include oltre 1,4 miliardi di dollari per la sicurezza di Taiwan. Questa legge, il Consolidated Appropriations Act del 2026, ha messo fine alla chiusura parziale del Governo statunit - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.