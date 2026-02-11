T-mobile integra la traduzione in tempo reale delle chiamate direttamente nella sua rete

Da mondoandroid.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, T-mobile introduce una novità che può cambiare il modo di comunicare. La compagnia ha integrato la traduzione in tempo reale delle chiamate direttamente nella sua rete. Questo significa che chi parla lingue diverse può conversare senza bisogno di app o dispositivi aggiuntivi. La funzione funziona subito, senza passaggi complicati, e mira a rendere più semplice e immediata la comunicazione tra persone di nazionalità diverse.

la trasformazione delle traduzioni vocali sta accelerando: la traduzione in tempo reale arriva direttamente dalla rete, eliminando la necessità di app dedicate o dispositivi specifici. t-mobile annuncia Live Translation, una piattaforma basata sull’ intelligenza artificiale integrata nel sistema di rete che consente di tradurre le telefonate in oltre 50 lingue. durante la beta, l’attivazione avviene digitando 87 durante una chiamata, senza installare software né ricorrere a dispositivi particolari. un solo partecipante alla conversazione deve essere abbonato a t-mobile per consentire l’uso della funzione a entrambe le parti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

t mobile integra la traduzione in tempo reale delle chiamate direttamente nella sua rete

© Mondoandroid.com - T-mobile integra la traduzione in tempo reale delle chiamate direttamente nella sua rete

Approfondimenti su T mobile Integrazione

Google vuole portare la traduzione in tempo reale sugli occhiali smart

Google meet porta la traduzione in tempo reale del parlato su android e ios

Google Meet introduce la traduzione in tempo reale del parlato su Android e iOS.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Video Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.