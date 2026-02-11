T-mobile integra la traduzione in tempo reale delle chiamate direttamente nella sua rete

Da oggi, T-mobile introduce una novità che può cambiare il modo di comunicare. La compagnia ha integrato la traduzione in tempo reale delle chiamate direttamente nella sua rete. Questo significa che chi parla lingue diverse può conversare senza bisogno di app o dispositivi aggiuntivi. La funzione funziona subito, senza passaggi complicati, e mira a rendere più semplice e immediata la comunicazione tra persone di nazionalità diverse.

la trasformazione delle traduzioni vocali sta accelerando: la traduzione in tempo reale arriva direttamente dalla rete, eliminando la necessità di app dedicate o dispositivi specifici. t-mobile annuncia Live Translation, una piattaforma basata sull' intelligenza artificiale integrata nel sistema di rete che consente di tradurre le telefonate in oltre 50 lingue. durante la beta, l'attivazione avviene digitando 87 durante una chiamata, senza installare software né ricorrere a dispositivi particolari. un solo partecipante alla conversazione deve essere abbonato a t-mobile per consentire l'uso della funzione a entrambe le parti.

