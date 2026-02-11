Striscia la Notizia puntata evento | Al Bano inviato speciale e Tapiro a Carlo Conti

Giovedì sera su Canale 5 torna il quarto appuntamento di

Giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5, torna il quarto appuntamento con Striscia la Notizia – La voce della presenza. Lo show-tg satirico è condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo guidata dal maestro Demo Morselli, in una puntata che strizza l’occhio all’atmosfera romantica di San Valentino. Ospiti e spettacolo in studio. La serata sarà ricca di musica, ironia e momenti sorprendenti. Al Bano racconterà alcuni retroscena legati ai celebri Tapiri d’oro ricevuti nel corso degli anni e si cimenterà in sfide canore e fisiche con i due conduttori. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

