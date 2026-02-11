Stranger Things | The First Shadow lo show teatrale arriva su Netflix per completare la storia

Netflix porta sullo schermo una versione teatrale di Stranger Things: The First Shadow. Lo show racconta le origini di Henry Creel, il principale antagonista della serie. La piattaforma ha annunciato che il teatro sarà disponibile in streaming, permettendo ai fan di scoprire da vicino come tutto è iniziato.

Stranger Things torna su Netflix in una forma inedita. La piattaforma pubblicherà infatti una versione filmata di Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale che racconta le origini del principale antagonista della serie, Henry Creel. Per la prima volta, questo capitolo finora accessibile solo a teatro sarà disponibile in streaming, permettendo a un pubblico globale di approfondire un tassello chiave della mitologia dello show. Non è ancora stata comunicata una data di uscita, ma le riprese sono imminenti. Come riportato da Collider, la registrazione sarà realizzata professionalmente da Netflix con il cast originale di Broadway, lo stesso che ha portato lo spettacolo al successo dopo il debutto nel West End londinese nel 2023 e il successivo approdo a New York. 🔗 Leggi su Game-experience.it

