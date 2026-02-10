Estorsioni fuori da scuola spedizioni punitive e coltelli Cosa sta succedendo ai 12enni fiorentini

La città di Firenze si trova di fronte a una serie di episodi violenti tra i ragazzini. Estorsioni fuori dalle scuole, spedizioni punitive e anche coltelli in mano ai 12enni. Gli episodi di pestaggi e risse aumentano, e il fenomeno del bullismo si fa sempre più difficile da contenere. La polizia sta indagando e cerca di capire come intervenire prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Pestaggi, aggressioni, risse e spedizioni punitive; il bullismo tra minorenni ha mille volti, non solo quelli della baby gang. Quello che riportano le cronache è solo una piccola parte di quanto avvenuto a Firenze tra minorenni, nelle piazze e, spesso, nelle scuole.

