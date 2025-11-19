Secondo supermercato visitato dai ladri in 24 ore | rubati soldi e merce per oltre 10 mila euro

E sono due. Due nel giro di 24 ore. A essere razziato, dopo l'Md situato lungo la statale 115 in territorio di Realmonte, è stato l'Eurospin di via Unità d'Italia ad Agrigento. In questo caso, oltre ai soldi è stata portata via della merce. Il danno è stato quantificato in almeno 10 mila euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

