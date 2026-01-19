Il cedolino scuola di gennaio 2026 riguarda gli stipendi e gli arretrati relativi al triennio 2022-2024. La prevista emissione consente ai lavoratori di verificare gli aumenti contrattuali e gli importi accreditati in busta paga. Questa fase rappresenta un momento importante per il personale scolastico, che può così consultare dettagli e novità riguardanti la propria retribuzione.

Era particolarmente attesa l’emissione del cedolino del personale della scuola per il mese di gennaio 2026 in vista dell’applicazione pratica del rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024. E le aspettative sono state premiate. La firma definitiva del nuovo accordo, avvenuta il 23 dicembre 2025, ha sbloccato le risorse destinate a circa 1 milione 200 mila lavoratori tra personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). È lo stesso ministero dell’Istruzione e del Merito a garantire l’arrivo degli aumenti degli stipendi mensili e il pagamento degli arretrati maturati negli anni precedenti per il ritardo del rinnovo stesso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cedolino scuola gennaio 2026, in busta paga aumenti degli stipendi e arretrati 2022-2024

Leggi anche: Firmato il rinnovo CCNL Scuola 2022-2024: aumenti in busta paga, arretrati e novità dal 2025

Leggi anche: Firmato il rinnovo del CCNL Scuola 2022-2024: aumenti in busta paga, arretrati e novità dal 2025

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Stipendi scuola NoiPA gennaio 2026, ecco a quanto ammontano gli arretrati - Queste mese di gennaio è centrale per docenti e personale Ata: è infatti il momento nel quale il rinnovo contrattuale, siglato a novembre 2025, diventa effettivo. tg24.sky.it