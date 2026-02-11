Stephen Curry intervista esclusiva | Tutti possono essere GOAT Il mio cinema? Edificante

È notte fonda quando incontriamo Stephen Curry, uno dei più grandi giocatori nella storia dell’NBA. Gli occhi sono rossi, ma la sua voce è ferma e deciso. Durante l’intervista, dice chiaramente che chiunque può diventare il GOAT, basta impegno e passione. Parla anche del suo amore per il cinema, definendolo “edificante” e spiegando come lo aiuti a mantenere l’equilibrio tra la vita sportiva e quella personale. Curry si mostra aperto e diretto, senza giri di parole.

Notte fonda, gli occhi rossi e il nostro incontro esclusivo con uno dei più grandi giocatori della storia dell'NBA. L'occasione? L'arrivo di Goat - Sogna in grande, film animato prodotto proprio dalla stella del basket. L'appuntamento irrinunciabile è alle 2 di mattina. Giù in strada c'è il silenzio assoluto, mentre in tv a farci compagnia c'è una partita NBA: New York Knicks vs. Denver Nuggets. Giusto per restare in tema. Gli occhi iniziano a bruciare davanti la finestra Zoom, gli sbadigli si accavallano, ma l'attesa è tanta: direttamente da Los Angeles stiamo aspettando il collegamento con Stephen Curry per un'intervista esclusiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stephen Curry, intervista esclusiva: "Tutti possono essere GOAT. Il mio cinema? Edificante" Approfondimenti su Stephen Curry GOAT – Sogna in grande | Dagli autori dello Spider-Verse arriva la nuova sfida animata prodotta da Stephen Curry Dagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva una nuova avventura animata, questa volta prodotta da Stephen Curry. Brandon Ingram sostituisce Stephen Curry nell'All-Star Game 2026 Brandon Ingram prenderà il posto di Stephen Curry all’All-Star Game 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Stephen Curry Argomenti discussi: Stephen Curry, intervista esclusiva: Tutti possono essere GOAT. Il mio cinema? Edificante. Stephen Curry, intervista esclusiva: Tutti possono essere GOAT. Il mio cinema? EdificanteNotte fonda, gli occhi rossi e la nostra intervista esclusiva a Stephen Curry, in occasione dell'arrivo di Goat - Sogna in grande, film animato prodotto proprio dalla stella del basket. movieplayer.it Il dolore al ginocchio destro non dà tregua a Stephen Curry. Il giocatore dei Warriors, come annunciato da Steve Kerr e riportato da Brett Siegel, salterà il prossimo match di Golden State contro San Antonio e l'All-Star Game. #cronachedibasket #nba #stephcu - facebook.com facebook Senza Curry all’ASG, si sperava in MPJ per rappresentare i Nets. Alla fine, però, la scelta è andata su Ingram… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.