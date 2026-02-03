GOAT – Sogna in grande | Dagli autori dello Spider-Verse arriva la nuova sfida animata prodotta da Stephen Curry

Da universalmovies.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva una nuova avventura animata, questa volta prodotta da Stephen Curry. La Sony Pictures Animation torna in sala con GOAT – Sogna in grande, un film che promette azione e spettacolo. La storia si prepara a coinvolgere il pubblico, portandolo nel mondo di un protagonista che sogna in grande e punta in alto.

Sony Pictures Animation, lo studio che ha rivoluzionato il linguaggio dell’animazione con  Spider-Man: Across the Spider-Verse, torna sul grande schermo con un’avventura ad alto tasso di adrenalina:  GOAT – Sogna in grande. In collaborazione con gli artisti di  KPop Demon Hunters, la nuova commedia d’animazione ci trasporta in un mondo popolato interamente da animali dove lo sport nazionale è il  “ruggiball”  (o  roarball ), una disciplina brutale dominata dai predatori più feroci del pianeta. Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo  12 febbraio 2026.  Altre informazioni su GOAT – Sogna in grande Il cast vocale originale vanta nomi del calibro di  Caleb McLaughlin  ( Stranger Things ) nei panni di Will, insieme a David Harbour, Gabrielle Union e Nicola Coughlan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

goat 8211 sogna in grande dagli autori dello spider verse arriva la nuova sfida animata prodotta da stephen curry

© Universalmovies.it - GOAT – Sogna in grande | Dagli autori dello Spider-Verse arriva la nuova sfida animata prodotta da Stephen Curry

Approfondimenti su Stephen Curry

Cosa sapere su spider-man beyond the spider-verse novità e anticipazioni

Mercedes e Sony Pictures per il film ‘GOAT: Sogna in grande’

Mercedes e Sony Pictures collaborano per il film ‘GOAT: Sogna in grande’.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stephen Curry

Argomenti discussi: Alessandro Florenzi diventa doppiatore: sarà un pipistrello nel film Goat: Sogna in grande; GOAT: Sogna in grande, le voci italiane e lo spot con Florenzi; GOAT: Sogna in grande, lo spot con Alessandro Florenzi, tra le voci italiane del cartoon; GOAT: Sogna in grande, il nuovo spot con Alessandro Florenzi è un inno a credere nei propri sogni.

goat sogna in grandeGOAT: Sogna in grande, il nuovo trailer ufficialeSony Pictures Animation, lo studio di Spider-Man: Across the Spider-Verse e di KPop Demon Hunters, presenta GOAT: Sogna in grande, ... cinefilos.it

Trailer e clip per GOAT - Sogna in GrandeIl lungometraggio GOAT - Sogna in Grande, la nuova commedia sportiva di Sony Pictures Animation si mostra con un nuovo trailer e clip inedite. animeita.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.