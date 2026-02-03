Dagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva una nuova avventura animata, questa volta prodotta da Stephen Curry. La Sony Pictures Animation torna in sala con GOAT – Sogna in grande, un film che promette azione e spettacolo. La storia si prepara a coinvolgere il pubblico, portandolo nel mondo di un protagonista che sogna in grande e punta in alto.

Sony Pictures Animation, lo studio che ha rivoluzionato il linguaggio dell’animazione con Spider-Man: Across the Spider-Verse, torna sul grande schermo con un’avventura ad alto tasso di adrenalina: GOAT – Sogna in grande. In collaborazione con gli artisti di KPop Demon Hunters, la nuova commedia d’animazione ci trasporta in un mondo popolato interamente da animali dove lo sport nazionale è il “ruggiball” (o roarball ), una disciplina brutale dominata dai predatori più feroci del pianeta. Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 12 febbraio 2026. Altre informazioni su GOAT – Sogna in grande Il cast vocale originale vanta nomi del calibro di Caleb McLaughlin ( Stranger Things ) nei panni di Will, insieme a David Harbour, Gabrielle Union e Nicola Coughlan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - GOAT – Sogna in grande | Dagli autori dello Spider-Verse arriva la nuova sfida animata prodotta da Stephen Curry

