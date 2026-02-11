Stem e talento femminile per la transizione energetica

In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, Terna ha ribadito il suo impegno a favorire l’ingresso e la crescita delle donne nelle discipline STEM. La società sottolinea come queste competenze siano fondamentali per portare avanti la transizione energetica e migliorare la digitalizzazione del sistema elettrico italiano.

Per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, Terna conferma il proprio impegno nel promuovere l'accesso e la crescita delle competenze femminili nelle discipline Stem, considerate elemento strategico per sostenere la transizione energetica, la digitalizzazione del sistema elettrico nazionale e lo sviluppo del Paese. Nel 2025, il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha assunto oltre 800 persone, circa il 36% donne (al netto degli operativi): più di 350 laureate e laureati in discipline Stem sono entrati in azienda nello stesso anno, segnando una crescita del 20% rispetto al 2024.

