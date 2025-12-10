A Napoli presentata l’edizione VIP di Il Mio Viaggio a New York con Barbara Foria
A Napoli, nel suggestivo rooftop del Gold Tower Lifestyle Hotel, si è tenuta la presentazione ufficiale di
NAPOLI, 10 dicembre 2025 – È stato il rooftop del Gold Tower Lifestyle Hotel a ospitare ieri sera la presentazione ufficiale di I l Mio Viaggio a New York VIP, la nuova edizione del docureality guidato da Piero Armenti. A vivere l’avventura nella Grande Mela sarà l’attrice comica Barbara Foria, napoletana e originaria di Pomigliano d’Arco, protagonista insieme al suo migliore amico Vincenzo. L’edizione VIP rappresenta un’evoluzione del format ideato da Armenti, fondatore del tour operator Il Mio Viaggio a New York. In questa stagione, la comica Foria e il suo migliore amico Vincenzo affronteranno per la prima volta la scoperta della Grande Mela accompagnati da Armenti, seguendo un percorso fatto di tappe iconiche, visite culturali, esperienze inedite e momenti narrativi che mostreranno la città attraverso uno sguardo immediato e non convenzionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it
