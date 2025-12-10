Commissione Attività produttive Greco | Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema del trasporto pubblico

Nell’ambito della Commissione Attività produttive, si è svolta un’audizione con il professor Armando Calabrese dell’Istituto tecnico industriale Lucarelli, sul tema del trasporto pubblico. L’incontro, positivo, ha affrontato questioni legate alla mobilità e alle esigenze degli studenti, offrendo spunti importanti per migliorare il servizio e favorire lo sviluppo locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “In Commissione Attività produttive abbiamo svolto, stamane, un’audizione con il professor Armando Calabrese, dell’Istituto tecnico industriale Bosco Lucarelli (intervenuto su delega del dirigente scolastico Giovanni Marro). Abbiamo esaminato la possibilità di potenziare e adeguare i servizi di trasporto pubblico per alleviare alcune criticità che sono state segnalate da questo che rappresenta un punto di riferimento nella formazione scolastica provinciale, con indirizzi importanti per lo sviluppo economico del territorio”, lo scrive in una nota il presidente della Commissione Attività produttive Alboino Greco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema del trasporto pubblico”

Qui il servizio del TG3 sulle attività della Commissione Attività Produttive dove è stata approvata all'unanimità la nostra mozione per la tutela dei siti lombardi Iveco e delle relative filiere produttive. Un atto che abbiamo fortemente voluto e sostenuto, votato dop - facebook.com Vai su Facebook

Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema del trasporto pubblico” - “In Commissione Attività produttive abbiamo svolto, stamane, un’audizione con il professor Armando Calabrese, dell’Istituto tecnico industriale Bosco Lucarelli (intervenuto su delega del dirigente sco ... Secondo ntr24.tv