A 86 giorni dalla partenza dell’edizione 109 del Giro d’Italia, cresce l’attesa tra gli spettatori e gli operatori locali. Secondo un’indagine di Ifis Sport, in vista della corsa, la spesa totale nel territorio ha già raggiunto i 2,1 miliardi di euro, un record assoluto. Questo dimostra quanto l’evento sia diventato un appuntamento molto atteso e capace di coinvolgere non solo gli appassionati di ciclismo, ma anche l’economia locale.

Il Giro d’Italia cresce sempre di più. Al via dell’edizione 109 mancano 86 giorni: sarà venerdì 8 maggio, per la prima volta nella storia da Nessebar, Bulgaria, per concludersi domenica 31 maggio nel cuore di Roma. E intanto ieri si è svolto il talk dedicato alla corsa della Gazzetta e alle sue ricadute sul sistema Paese, organizzato da Rcs Sports & Events in partnership con Best Western, sponsor ufficiale del Giro. Appuntamento alla 46ª Bit, la Borsa internazionale del turismo, che fino a domani si svolge nei padiglioni di Rho Fiera, a ovest di Milano. E subito è emerso un dato estremamente significativo, grazie all’indagine sul Giro 2025 realizzata dalla divisione Ifis Sport, ideata dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio di Banca Ifis, con l’obiettivo di quantificare il ritorno economico generato dalla manifestazione nelle zone interessate: la spesa totale sul territorio è arrivata a 2,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spettatori in crescita e indotto record: il Giro d'Italia non è mai stato così attrattivo

